Порошенко передав екскаватори та іншу техніку підрозділам Сил оборони на фронт

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав 10 екскаваторів, 50 інверторних генераторів і 50 зарядних станцій на загальну суму 32 мільйони гривень, повідомив політик на сторінці у Facebook.

"Учора росія вбила 19 людей у столиці. Увечері разом із командою був у Вишневому, куди теж припав удар. І ми точно вимагатимемо розслідувати, хто саме ухвалив рішення розміщувати БК в центрі міста. Також по старому офісу Roshen за одну годину прилетіли чотири ракети. На щастя, ніхто не постраждав", – зазначив він.

"А вже сьогодні ми передаємо війську 10 екскаваторів, а з ними — 50 інверторних генераторів і 50 зарядних станцій. Чому саме екскаватори? Бо це те, чого фронт зараз потребує найбільше. Бо саме ця техніка сьогодні закриває сіру зону і рятує життя українських воїнів", – зауважив Порошенко.

"Усе — для частин, які працюють безпосередньо на передку: 5-та штурмова, 43-тя механізована, 152-га єгерська, 54-та артилерійська, 56-та мотопіхотна, 68-ма аеромобільна та 147-ма артилерійська бригади, 4-й штурмовий полк "Ranger", 21-й центр берегового спостереження Військово-морських Сил і 121-ша бригада територіальної оборони", – повідомив лідер "Європейської солідарності".

"Лише за сьогодні ми передали техніки на 32 мільйони гривень. Це не зібрані кошти і не донати. Це гроші мої та моєї родини. Робити це дедалі важче: уже півтора року проти мене діють незаконні санкції. Але попри це ми продовжимо працювати, ні російські ракети, ні незаконні санкції не здатні нас зупинити", – зауважив Порошенко.