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Ворог вночі атакував Одещину ударними дронами, пошкоджено три АЗС та енергетичний об'єкт

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Ворог вночі атакував Одещину ударними дронами, пошкоджено три АЗС та енергетичний об'єкт

Кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі зросла до 11 людей, зафіксовано пошкодження трьох автозаправних станцій та енергетичного об’єкту, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі. Дев’ятьох людей госпіталізовано, стан одного з них – 48-річного чоловіка, залишається важким. Медики надають необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі у середу вранці.

Також Кіпер повідомив, що вночі ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами. Зафіксовані пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону. Виникли пожежі. "Також ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає", – додав він.

За даними ОВА, на місцях працюють всі спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення.

#одеса #атаки_рф
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