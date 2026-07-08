Директор ДБР про дії поліцейських під час теракту в Києві: маємо чітко зрозуміти, чи мали вони всю інформацію для адекватного реагування

Для встановлення факту службової недбалості патрульних поліцейських під час теракту в Голосіївському районі столиці 18 квітня потрібно чітко зрозуміти, чи мали патрульні повну інформацію щодо обставин події задля адекватного реагування, зазначає директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

"Розслідуванням цієї справи займається теруправління ДБР в Києві, зараз проводяться експертизи та інші процесуальні дії", – розказав Сухачов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про те, чи мають вже слідчі Бюро докази службової недбалості патрульних, директор ДБР наголосив: "Ми повинні чітко зрозуміти, чи володіли патрульні повною інформацією про подію, коли отримували виклик. Яка це була інформація та чи були вони готові для адекватного реагування на обставини".

"Зараз ми ще перебуваємо на стадії збору та узагальнення доказів, проведення експертиз. А потім вже будемо робити певні процесуальні висновки", – пояснив Сухачов.

Директор ДБР запевнив, що Бюро не буде затягувати із розслідуванням. "Розуміємо, що це дуже чутлива тема і для громади Києва, і для поліцейських, і для суспільства", – додав він.

Говорячи про те, чи відповідав, на його думку, гнів суспільства на адресу патрульних об’єктивній реальності, директор ДБР зазначив, що суспільство сприймає працівника Нацполіції – у формі, зі штатною зброєю, автівкою зі спецсигналами, як людину, яка пройшла підготовку, володіє певними навичками та здатна захистити.

"Суспільство делегує поліцейським свій захист, а в цьому випадку захист забезпечено не було. Це негативно позначилося на іміджі поліції, хоча в цілому поліцейські роблять дуже багато позитивної роботи для держави", – додав Сухачов.

За його словами, негатив у кейсі "київського стрілка" зводиться по суті до того, що патрульні, які приїхали на виклик, не були готові до такого перебігу подій.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 7 людей, ще 14 дістали поранення. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

Двоє патрульних, які першими прибули на виклик, залишили поранену дитину та втекли з місця події.

За фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту розпочато кримінальне провадження. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Печерський районний суд Києва обрав підозрюваним патрульним поліцейським запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави розміром 266 240 грн. для кожного.

На зустрічі з представниками медіа міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поінформував, що військовослужбовці Нацгвардії та прикордонної служби, які приймали участь у бойових діях, стануть інструкторами для патрульних поліцейських на полігонах. Він наголосив: "Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі".

В травні, за даними МВС, перша група із 200 патрульних поліцейських почала навчання на полігоні.

Начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав рапорт на звільнення після теракту 18 квітня. Згодом його було призначено радником голови Нацполіції.