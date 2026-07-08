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Оператори СБС за тиждень уразили понад 360 цілей на сухопутному коридорі до Криму

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Оператори СБС за тиждень уразили понад 360 цілей на сухопутному коридорі до Криму

Оператори Сил безпілотних систем України протягом тижня уразили понад 360 паливозаправників та одиниць важкого транспорту на сухопутному коридорі до тимчасово окупованого Криму, повідомили Сили безпілотних систем.

"Лише протягом одного тижня оператори підрозділів Сил безпілотних систем уразили понад 360 паливозаправників і одиниць важкого транспорту на сухопутному коридорі до Криму, зриваючи логістичне забезпечення російського угруповання військ на цьому напрямку", – йдеться у повідомленні.

У СБС зазначили, що сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму є одним із ключових маршрутів постачання російських військ, яким окупанти доставляють пальне, боєприпаси, озброєння та військову техніку, тому паливозаправники й важкий транспорт є законними військовими цілями.

#сбс #крим #ураження
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