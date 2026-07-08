Двоє загиблих, 35 постраждалих, серед них 6 дітей через обстріли Харківської області за добу

Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали ударів РСЗВ, ракетами, КАБами та БпЛА різних типів по Харкову та 12 населених пунктах області, є загиблі і постраждалі, у тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків загинув 54-річний чоловік, постраждали 32 людини, зокрема 10-місячна, 2-річна і 9-річна дівчатка та хлопчики 4, 7, 12 років; у с. Золочів зазнав поранень 42-річний чоловік; у с. Широке Старосалтівської громади постраждали 70-річна жінка і 60-річний чоловік; у с. Старий Салтів загинула людина (дані уточнюються)", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.