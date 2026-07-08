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Ворог обстріляв Херсонщину, 18 людей постраждали

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Ворог обстріляв Херсонщину, 18 людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, 18 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 18 людей дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Зорівка, Молодецьке, Надіївка, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Лиманець, Микільське, Іванівка, Понятівка, Берислав, Урожайне, Високе, Чарівне, Раківка, Нововознесенське, Новорайськ, Борозенське, Хрещенівка, Новомиколаївка, Дудчани, Красносільське, Любимівка, Золота Балка, Велика Олександрівка, Бургунка, Миколаївка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили сільгосппідприємство, магазин, автозаправну станцію, автівку швидкої та приватні автомобілі.

 

#херсонська_область #обстріл
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