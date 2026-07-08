Прем'єрка Данії: маємо гарантувати, що переможцем у війні, звичайно, буде Україна

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на саміті НАТО в Анкарі закликала посилити підтримку України та тиск на РФ.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", відповідну заяву вона зробила у середу в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО.

"Нам потрібно активізуватися. По-друге, нам потрібна сильніша промислова база в Європі та заатлантичний регіон у США. І по-третє, нам потрібно ще більше допомагати Україні, чинити більший тиск на Росію та гарантувати, що єдиним правильним переможцем у цій війні, звичайно, буде Україна. Я думаю, що всі знають, що це важкі часи. І тому наша єдність і наша готовність бути разом у цьому світі, можливо, важливіші, ніж будь-коли раніше", – заявила прем'єрка.

7 липня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про поглиблену співпрацю в галузі безпеки та оборони.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", зустріч лідерів відбулася в межах саміту НАТО в турецькій Анкарі.