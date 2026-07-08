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Події

У Києві через російську атаку пошкоджено 42 трамваї PESA – КМДА

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У одному з ДЕПО в Києві внаслідок російської атаки пошкоджено 42 вагони PESA, повідомляє пресслужба київської міської держадміністрації.

"Унаслідок ворожого обстрілу столиці в одному з ДЕПО пошкоджено 42 вагони PESA", – йдеться в повідомленні в телеграмі.

Як зазначається, оперативно створено робочу групу з фахівців усіх столичних ДЕПО. Рухомий склад відновлять орієнтовно протягом тижня.

Між тим, наразі трамвайні маршрути дублюються автобусами № 1Т та № 3Т.

Як повідомлялося, інтервал руху трамвайних маршрутів №1 і №3 тимчасово збільшено через ворожий обстріл Києва, повідомляє пресслужба київської міської державної адміністрації (КМДА).

 

#київ #атака #транспорт
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