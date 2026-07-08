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Рютте: саміт НАТО в Анкарі – про виконання досягнутих в Гаазі домовленостей

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Рютте: саміт НАТО в Анкарі – про виконання досягнутих в Гаазі домовленостей
Фото: Ірина Сомер

В столиці Туреччині, Анкарі, розпочинається офіційна частина саміту НАТО. Генеральний секретар Марк Рютте говорить, що головна тема – виконання вже досягнутих на минулому саміті в Гаазі домовленостей.

"Минулий саміт у Гаазі був присвячений плануванню, визначенню цілей. Йшлося про гроші. Йшлося про промисловість. Звичайно, йшлося про продовження нашої підтримки України. Цей саміт, як я завжди казав, присвячений впровадженню, досягненню мети", – сказав він в заяві для преси у середу в Анкарі перед початком засідання Північноатлантичної Ради.

Рютте знову вказав на вже витрачених у 2025 та 2026 роках канадськими та європейськими союзниками 258 млрд доларів. "Нам потрібно бути в змозі вести війни, якщо вони колись відбудуться, по суті, запобігаючи тому, щоб ми були настільки сильними, що ніхто на нас не нападе. Ось чому нам потрібно нарощувати виробництво оборонної промисловості", – зазначив генсек НАТО.

Він назвав "успіхом" Форум оборонної промисловості, який пройшов у вівторок і на якому було оголошено ряд нових контрактів.

Щодо України, Рютте висловив сподівання, що союзники "знову візьмуть на себе багаторічні зобов'язання". "Ми побачимо, що саме з цього вийде, але я очікую, що ми вийдемо з твердим зобов'язанням продовжувати підтримувати Україну", – переконаний генсек НАТО.

#рютте #нато #саміт
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