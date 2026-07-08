Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ППО України збила 139 з 169 ворожих БпЛА, проте зафіксовано влучання п'яти балістик та 20 ударних БпЛА

1 хв читати
Додати як джерело
ППО України збила 139 з 169 ворожих БпЛА, проте зафіксовано влучання п'яти балістик та 20 ударних БпЛА

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 139 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання п'яти балістичних ракет на чотирьох локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 08 липня (з 18:00 07 липня) противник атакував двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із акваторії Чорного моря, п'ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (райони пуску – ТОТ АР Крим, Брянська обл., – РФ)., 169 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Мілерово – РФ., Донецьк -ТОТ, Гвардійське, Чауда -ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7, крім того дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.

 

#ппо #цілі #ліквідація
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР про дії поліцейських під час теракту в Києві: маємо чітко зрозуміти, чи мали вони всю інформацію для адекватного реагування

Директор ДБР про дії поліцейських під час теракту в Києві: маємо чітко зрозуміти, чи мали вони всю інформацію для адекватного реагування

Для встановлення факту службової недбалості патрульних поліцейських під час теракту в Голосіївському районі столиці 18 квітня потрібно чітко зрозуміт…

Читати
У справі про вбивство Березовської співробітнику ГУР та експравоохоронцю вручено підозри – Офіс генпрокурора

У справі про вбивство Березовської співробітнику ГУР та експравоохоронцю вручено підозри – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом затриманим особам повідомлено про підозру в умисному вбивстві Анастасії Березовської,…

Читати
Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України, заявив речни…

Читати