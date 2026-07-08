Рютте – Путіну: не грайтеся з альянсом, який є оборонний і який не можна перемогти

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Росію та Володимира Путіна "не гратися" з альянсом, який є оборонним і який "не можна перемогти".

Відповідну заяву він зробив у середу в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, яким може бути його послання Росії та Володимиру Путіну.

"Моє послання полягає в тому, що цей альянс, що складається з одного мільярда людей, які живуть у Європі, Канаді, Сполучених Штатах, захищатиме кожен сантиметр нашої території. Ви не можете перемогти НАТО. Ми оборонні, ми ніколи ні на кого не нападемо. Ми захищатимемо лише наш спосіб життя, наші демократії, нашу територію. Тож не жартуйте з нами, не грайтеся з нами", – сказав Рютте.