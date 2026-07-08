Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 466 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів, три танка, 61 артсистема, чотири бронемашини, 2074 БПЛА, а також 466 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб, танків – 12 100 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 903 (+4) од, артилерійських систем – 45 569 (+61) од, РСЗВ – 1 918 (+1) од, засоби ППО – 1 478 (+0) од, літаків / aircraft – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074) од, крилаті ракети – 4 887 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 117 547 (+462) од, спеціальна техніка – 4 398 (+4) од". – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.