Двоє людей загинули та двоє постраждали через російські удари по Миколаївщині

Російські війська у вівторок обстріляли Миколаївську область керованими авіабомбами та безпілотниками, дві людини загинули та дві постраждалих, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

За його словами, у Баштанському районі вночі ворог атакував район, попередньо КАБами. Внаслідок удару в Горохівській громаді постраждала сім'я, загинули мати й донька – 38-річна жінка та 15-річна дівчина. Поранення отримала 13-річна дівчинка, її госпіталізовано.

Також в іншому населеному пункті громади поранення отримала 39-річна жінка, її також було госпіталізовано. На ранок стан обох постраждалих – тяжкий, стабільний. Пошкоджено 20 приватних будинків, будівля навчального закладу та ЛЕП – є знеструмлення споживачів.

У Миколаївському районі у вівторок ворог завдав удару БпЛА типу "Shahed/Гербера" по м.Очаків. Внаслідок чого пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та автомобіль. Постраждалих немає.

Також вчора ворог атакував БпЛА типу "Молнія" Куцурубську громаду. Постраждалих немає.