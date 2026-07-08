РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, четверо постраждалих

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали чотири людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Четверо людей дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм.

Так, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Мозолевська, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені сільськогосподарські підприємства, АЗС та автівки. Постраждали четверо людей. 42-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Ще один чоловік 51 року та жінки 40 і 52 років лікуватимуться амбулаторно.

У Павлограді виникла пожежа. Понівечена транспортна інфраструктура.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району та Апостолівській громаді Криворізького району горіли поля з пшеницею.

Також поцілили росіяни і по Петропавлівській громаді, що на Синельниківщині.