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Трамваї №1 і №3 у Києві курсують зі збільшеним інтервалом через обстріл

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Трамваї №1 і №3 у Києві курсують зі збільшеним інтервалом через обстріл

Інтервал руху трамвайних маршрутів №1 і №3 тимчасово збільшено через ворожий обстріл Києва, повідомляє пресслужба київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Через ворожий обстріл на столицю трамвайні маршрути № 1 та № 3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення перевезення пасажирів організовано рух тимчасових автобусних маршрутів № 1Т та № 3Т.

Пасажирів закликади враховувати тимчасові зміни під час планування маршрутів та слідкувати за змінами руху громадського транспорту в телеграм-каналі "Зміни руху | Київпастранс" за посиланням: https://t.me/kyivpasstrans.

 

#київ #рух #транспорт
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