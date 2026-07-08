Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни атакували Запорізьку область, 10 постраждалих

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни атакували Запорізьку область, 10 постраждалих
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок середи завдали більше 1000 ударів по 62 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого 10 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1016 ударів по 62 населених пунктах Запорізької області. Десять людей травмовано внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 25 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Юрківці, Зорівці, Червоному Яру, Благодатному, Зарічному, Листівці, Оріхову, Широкому, Любицькому, Данилівці, Долинці, Копанях, Зеленому Гаю, Вільнянці та Свободі.

Він додав, що 716 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Балабине, Долинське, Михайло-Лукашеве, Богданівку, Дніпровські Хвилі, Новогуполівку, Казаківське, Новоолександрівку, Новосолоне, Новослобідку, Розумівку, Нижню Хортицю, Нове Поле, Ясну Поляну, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Також зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Чарівному та Гуляйпільському, а 272 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Крім того, надійшло 141 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та транспорту.

 

#запорізька #обстріл
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про саміт НАТО: Головне наше завдання – більше ППО для захисту України та сильніші дипломатичні позиції

Зеленський про саміт НАТО: Головне наше завдання – більше ППО для захисту України та сильніші дипломатичні позиції

Президент Володимир Зеленський заявив, що головним завданням під час саміту НАТО в Анкарі є отримання більшої кількості систем протиповітряної оборон…

Читати
У справі про вбивство Березовської співробітнику ГУР та експравоохоронцю вручено підозри – Офіс генпрокурора

У справі про вбивство Березовської співробітнику ГУР та експравоохоронцю вручено підозри – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом затриманим особам повідомлено про підозру в умисному вбивстві Анастасії Березовської,…

Читати
Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України, заявив речни…

Читати