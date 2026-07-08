Росіяни атакували Запорізьку область, 10 постраждалих

Російські війська на ранок середи завдали більше 1000 ударів по 62 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого 10 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1016 ударів по 62 населених пунктах Запорізької області. Десять людей травмовано внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 25 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Юрківці, Зорівці, Червоному Яру, Благодатному, Зарічному, Листівці, Оріхову, Широкому, Любицькому, Данилівці, Долинці, Копанях, Зеленому Гаю, Вільнянці та Свободі.

Він додав, що 716 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Балабине, Долинське, Михайло-Лукашеве, Богданівку, Дніпровські Хвилі, Новогуполівку, Казаківське, Новоолександрівку, Новосолоне, Новослобідку, Розумівку, Нижню Хортицю, Нове Поле, Ясну Поляну, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Також зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Чарівному та Гуляйпільському, а 272 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Крім того, надійшло 141 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та транспорту.