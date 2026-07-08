8 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 липня в Україні відзначають Всесвітній день розкриття інформації, Всесвітній день боротьби з харчовою алергією, День бодіарту.

Православна церква вшановує святого великомученика Прокопія.

Два роки тому цього дня РФ вдарила по лікарні "Охматдит" у Києві крилатою ракетою Х-101. Під час російського удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, восьмеро з них зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували в інші лікарні.

День 1594 Російська агресія - Day 1594 Russian aggression

Всесвітній день розкриття інформації

Всесвітній день розкриття інформації - це ініціатива, що запрошує людей і організації з усіх країн підтримати офіційне визнання світовими урядами позаземної присутності, що впливає на людську расу.

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією

8 липня - Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета впровадження – звернути увагу людей на актуальну проблему поширення захворювання та його профілактики і лікування. З огляду на високу поширеність алергії, яка постійно зростає, медичні працівники наголошують на важливості профілактики, діагностики та лікування.

День бодіарту

Бодіарт – мистецтво розпису оголеного або практично оголеного людського тіла. Засновник та промоутер цього свята – художник з Нью-Йорку Енді Голуб. За його словами, Body Painting Day – свято самовираження та мистецтва, яке робить світ кращим, оскільки дарує людям позитивні емоції та виключно користь.

Так, художники мають можливість продемонструвати свою творчість, моделі отримують шанс ще раз усвідомити та переконатися в красі свого тіла, а люди – змогу насолодитися мистецтвом та творчими роботами.

8 липня у Нью-Йорку проходить гучний фестиваль бодіарту, на якому отримати малюнок на тілі може кожен охочий.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Джозефа Чемберлена (1836–1914), британського політичного діяча;

130 років від дня народження Івана Васильовича Богаченка (справж. – Зубарев) (1896–1981), українського актора, режисера;

120 років від дня народження Алли Юліївни Коссовської-Давиденко (1906–1996), української письменниці, громадсько-культурної діячки (США);

100 років від дня народження Юрія Миколайовича Шевченка (1926–2016), українського вченого в галузі механіки, педагога;

90 років від дня народження Валентина Лукича Чемериса (1936–2016), українського сатирика-гумориста, прозаїка, публіциста.

Ще цього дня:

1913 - Завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31);

1918 - Створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію;

2014 - Збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Церковне свято

Святого великомученика Прокопія

Прокопій жив і постраждав за часів імператора Діоклетіана (284-305). Батько святого, знатний римлянин на ім’я Христофор, був християнином, але мати, Теодосія, сповідувала язичництво. Прокопій отримав світську освіту і був представлений Діоклетіану. Проте після візії Господа Ісуса Христа під час мандрування до Єгипту, Прокопій став відданим послідовником Христа та оборонцем християн від язичників. Його мучеництво та нескореність віри служили прикладом для багатьох і надихнули інших християн на подібний подвиг.

Святий Прокопій — мученик, який змінив своє життя радикально після зустрічі з Господом.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Федір.

З прикмет цього дня:

8 липня вшановують пам’ять святого великомученика Прокопія. За народними повір’ями, ясна погода до полудня віщує теплий та сонячний серпень, а дощ у другій половині дня обіцяє затяжну негоду. Якщо бджоли стали злішими — чекайте на сильну спеку, а якщо комарі ввечері сильно кусаються — на потепління. Традиційно в цей день наші предки починали жнива (перші "зажинки").

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