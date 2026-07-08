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"Вирій" змінить політику безпеки після обшуків – власник компанії

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Компанія "Вирій" (Vyriy Industries) змінить політику безпеки після проведених Державним бюро розслідувань обшуків, щоб краще захистити виробництво та своїх співробітників, повідомив власник компанії Олексій Бабенко.

"Обшуки вплинуть на роботу компанії, але не на кількість відвантажених дронів. Компанія буде змінювати політику безпеки, щоб убезпечити виробництво та співробітників", – сказав Бабенко на пресконференції.

Він також зазначив, що три тижні тому поряд із його будинком влучила російська ракета "Іскандер", після чого він тимчасово проживав у готелях, однак після обшуків був змушений залишити й нове житло.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) у ході розслідування можливого завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" (Vyriy Industries) перевіряє інформацію про те, що компанія задіяла мережу підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводило обшуки в компанії Vyriy Industries, а також у її власника, співвласника інтернет-видання "Бабель" Олексія Бабенка. За даними правоохоронців, слідчі дії проводяться у зв'язку із можливим завищенням вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами.

Джерело: https://babel.ua/news/128359-vlasnik-kompaniji-vyriy-ta-akcioner-babelya-oleksiy-babenko-proviv-preskonferenciyu-shchodo-obshukiv-i-pidozr-dbr-golovne-z-neji

#компанії #політика #вирій
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