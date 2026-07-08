Дві жінки постраждали внаслідок російського обстрілу Сумщини – ДСНС

Дві жінки постраждали внаслідок російського обстрілу Миколаївської селищної громади Сумської області, також загорілися житлові будинки та господарські споруди, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Росіяни завдали ударів по Миколаївській селищній громаді. Внаслідок обстрілу загорілися житлові будинки та господарські споруди. За медичною допомогою звернулися дві жінки", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що рятувальники одночасно працювали на двох локаціях. Через загрозу повторних ворожих атак роботи з ліквідації наслідків обстрілу періодично призупинялися.

Усі осередки пожеж були повністю ліквідовані.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/68116