Бабенко заявив, що згадані у справі ФОПи є виробниками компонентів для дронів

Власник компанії "Вирій" (Vyriy Industries) Олексій Бабенко заявив, що фізичні особи-підприємці, згадані правоохоронцями у справі про можливе завищення цін на дрони, є виробниками компонентів для безпілотників.

"Правоохоронці заявили, що встановили понад 150 ФОПів, які могли використовувати у схемі... За словами Бабенка, усі ці ФОПи – виробники компонентів для дронів", – йдеться у викладі його заяв на пресконференції.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) у ході розслідування можливого завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" (Vyriy Industries) перевіряє інформацію про те, що компанія задіяла мережу підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводило обшуки в компанії Vyriy Industries, а також у її власника, співвласника інтернет-видання "Бабель" Олексія Бабенка. За даними правоохоронців, слідчі дії проводяться у зв'язку із можливим завищенням вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами.

Джерело: https://babel.ua/news/128359-vlasnik-kompaniji-vyriy-ta-akcioner-babelya-oleksiy-babenko-proviv-preskonferenciyu-shchodo-obshukiv-i-pidozr-dbr-golovne-z-neji