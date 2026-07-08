"Вирій" поставив 70 тис. FPV-дронів за кошти європейських донорів – власник компанії

Компанія Вирій (Vyriy Industries) за кошти європейських країн-донорів поставила 70 тис. FPV-дронів, при цьому її продукцію наразі закуповують 212 військових підрозділів через платформу BRAVE1, заявив власник компанії Олексій Бабенко, передає видання "Бабель".

"За гроші європейських країн-донорів "Вирій" поставив 70 тисяч FPV-дронів", – сказав Бабенко на пресконференції.

Він також повідомив, що станом на кінець червня 212 військових підрозділів закуповували дрони "Вирій" через платформу децентралізованих оборонних закупівель Brave1, а 33% замовлень через DOT-Chain Defence припадало саме на продукцію компанії.

За його словами, безпілотники Vyriy посідають третє місце за кількістю підтверджених уражень.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) у ході розслідування можливого завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" (Vyriy Industries) перевіряє інформацію про те, що компанія задіяла мережу підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводило обшуки в компанії Vyriy Industries, а також у її власника, співвласника інтернет-видання "Бабель" Олексія Бабенка. За даними правоохоронців, слідчі дії проводяться у зв'язку із можливим завищенням вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами.

Джерело: https://babel.ua/news/128359-vlasnik-kompaniji-vyriy-ta-akcioner-babelya-oleksiy-babenko-proviv-preskonferenciyu-shchodo-obshukiv-i-pidozr-dbr-golovne-z-neji