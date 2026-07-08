До двох зросла кількість потерпілих у Києві – мер

До двох зросла кількість потерпілих у Києві, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Наразі двоє потерпілих у столиці", – написав він у телеграмі.

За словами мера, одного з них медики госпіталізували.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7042