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До двох зросла кількість потерпілих у Києві – мер

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До двох зросла кількість потерпілих у Києві, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Наразі двоє потерпілих у столиці", – написав він у телеграмі.

За словами мера, одного з них медики госпіталізували.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7042

#київ #балістика #постраждалі
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