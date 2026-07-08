Бабенко заявив, що ціни на FPV-дрони "Вирію" приблизно на 20% нижчі за ринкові

Власник компанії "Вирій" (Vyriy Industries) Олексій Бабенко заявив, що FPV-дрони компанії коштують приблизно на 20% дешевше за середньоринкові, коментуючи звинувачення правоохоронців у можливому завищенні цін, передає видання "Бабель".

"Вартість FPV-дронів компанії приблизно на 20% нижча, ніж на ринку безпілотників. Для порівняння: середня ціна 10-дюймового дрона Vyriy – 16 314 гривень, у конкурентів – 21 967 гривень", – сказав Бабенко під час пресконференції.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) у ході розслідування можливого завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" (Vyriy Industries) перевіряє інформацію про те, що компанія задіяла мережу підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводило обшуки в компанії Vyriy Industries, а також у її власника, співвласника інтернет-видання "Бабель" Олексія Бабенка. За даними правоохоронців, слідчі дії проводяться у зв'язку із можливим завищенням вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами.

Джерело: https://babel.ua/news/128359-vlasnik-kompaniji-vyriy-ta-akcioner-babelya-oleksiy-babenko-proviv-preskonferenciyu-shchodo-obshukiv-i-pidozr-dbr-golovne-z-neji