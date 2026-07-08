Росія має плани збільшити свою армію, але немає жодних ознак наміру здійснити напад на НАТО у короткостроковій перспективі – високопосадовець Альянсу

У НАТО підтверджують наміри РФ модернізувати та збільшити свою армію, зокрема фіксується розширення резервів, заявив високопосадовець НАТО, відкинувши будь-які ознаки наміру Росії здійснити напад на Альянс у короткостроковій перспективі.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він розповів на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Росія має плани модернізувати та збільшити свою армію. І хоча зараз вона зав'язла в Україні, Росія вже почала виконувати ці плани. Ми спостерігаємо зростання кількості озброєння та особового складу. Ми бачимо успішне розширення резервів", – зазначив посадовець.

Він додав, що наразі у РФ немає достатньої кількості військ, щоб укомплектувати новостворені формування, але в Альянсі бачать, як починає формуватися відповідна інфраструктура.

Водночас у НАТО повідомили, що близько 80% нових рекрутів в РФ спрямовуються на поповнення втрат в Україні, тому наразі залишається відносно небагато осіб для розбудови цих нових сил.

Також високопосадовець наголосив, що Росія розширює свою військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією та в Калінінграді.

У НАТО переконані, що "Росія або не планує досягати миру в Україні, або її позиція примусу та наміри щодо кордонів НАТО безумовно триватимуть у довгостроковій перспективі, або, ймовірніше, обидва ці твердження правдиві".

Також, за його словами, на політичному рівні Росія все ще бачить себе в довгостроковому протистоянні з НАТО.

"При цьому ми не бачимо жодних ознак наміру Росії здійснити неминучий напад на Альянс у короткостроковій перспективі. По-перше, вона просто не має такої спроможності через свою кампанію в Україні", – сказав високопосадовець.

По-друге, на його думку, РФ знає, "що відповідь НАТО на будь-яку безрозсудну агресію буде руйнівною".

"Володимир Путін це знає й вірить у статтю 5", – переконані у НАТО.