Уже 10 постраждалих через російський удар по Одесі

Уже 10 постраждалих через російський ракетний удар по Одесі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі, серед яких – троє жінок", – написав він у Телеграм.

Кіпер зазначив, що восьмеро людей госпіталізовано, переважно з осколковими та різаними ранами. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий.

Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Як повідомлялося, станом на пізній вечір вівторка до дев'яти зросла кількість постраждалих від російського балістичноог удару по Одесі, повідомив очільник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося, що російський удар по Одесі у вівторок, 7 липня, було завдано балістикою.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/17375