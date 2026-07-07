У НАТО вважають найімовірнішим сценарієм на наступні 6 місяців – продовження позиційної війни в Україні

Найбільш ймовірним сценарієм на наступні шість місяців є продовження позиційної війни між Україною та РФ, заявив високопосадовець НАТО.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він розповів на полях саміту НАТО в Анкарі.

На думку посадовця, Росія, ймовірно, намагатиметься зберегти свою перевагу в наземному домені, але російські просування залишатимуться переважно тактичними.

Високопосадовець наголосив, що НАТО продовжує підтримувати зусилля щодо переговорів про справедливий і тривалий мир у війні. Водночас, за його словами, "хоча за столом переговорів багато що може змінитися, ми досі не бачимо реальних ознак зміни позиції Росії чи того, що Кремль готовий піти на будь-які значущі поступки".

Високопосадовець додав, що заяви Володимира Путіна та інших політичних осіб Росії свідчать, що "їхні початкові територіальні вимоги залишаються в силі, як і їхній заклик до нейтралітету України та скарги на так звані "корінні причини" війни".