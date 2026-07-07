Уже дев'ять жертв російської атаки на Вишневе, в лікарні помер один чоловік, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Маємо ще одну трагічну звістку. У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок російського удару. Таким чином кількість загиблих зросла до дев'яти", – написав він у Телеграм.

Крім того, станом на вечір вівторка у медичних закладах продовжують перебувати 18 постраждалих, яким надається вся необхідна допомога.

Калашник зазначив, що в Вишневому триває ліквідація наслідків однієї з найтрагічніших ворожих атак на Київщину.

Протягом усього дня на місці працювали мої заступники, представники громади, рятувальники, поліцейські, комунальники, енергетики, оператори газорозподільної мережі та всі служби, від яких сьогодні залежить допомога людям і якнайшвидше відновлення нормального життя.

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало місто Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.

Президент України доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації.

Раніше речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10801