До дев'яти зросла кількість постраждалих від удару РФ по Одесі

Станом на пізній вечір вівторка до дев'яти зросла кількість постраждалих від російського балістичноог удару по Одесі, повідомив очільник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак.

"9 людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Одесу", – написав він у Телеграм.

За його словами, п'ятьох госпіталізовано. 48-річний чоловік перебуває у важкому стані.

Як повідомлялося, російський удар по Одесі у вівторок, 7 липня, було завдано балістикою, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару постраждали 6 людей.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2726