Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Власюк і спецпредставник ЄС обговорили санкційну політику щодо РФ

1 хв читати
Додати як джерело

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк обговорив зі спеціальним представником Європейського Союзу з питань санкцій Девідом О'Салліваном результати санкційного тиску на Росію.

Як повідомляє пресслужба президента, у першому кварталі 2026 року ВВП РФ знизився на 0,5%, що стало першим офіційно підтвердженим квартальним скороченням економіки агресора після періоду зростання, зумовленого переважно військовими видатками. Відбулося також падіння загального обсягу експорту товарів з РФ.

Між тим, детальна увага приділялася пріоритетним напрямам для наступних санкційних кроків та 21-му пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Власюк наголосив, що важливо обмежувати можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв і тиснути на компанії, що підтримують російський ВПК. Зокрема, йшлося про пошук рішень, які допоможуть протидіяти обходу санкцій.

Також Власюк і О'Салліван говорили про санкційні кроки щодо осіб, які причетні до організації на тимчасово окупованих територіях України незаконних виборів до Держдуми РФ, що відбудуться у вересні.

"Кожен, хто допомагає у проведенні цих так званих виборів, обов'язково підпаде під дію санкцій", – наголосив Власюк.

Він також передав О'Саллівану орден "За заслуги" ІІІ ступеня за дорученням глави держави.

Джерело: https://president.gov.ua/news/vladislav-vlasyuk-obgovoriv-zi-specpredstavnikom-yevrosoyuzu-105329

#санкції #єс #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про саміт НАТО: Головне наше завдання – більше ППО для захисту України та сильніші дипломатичні позиції

Зеленський про саміт НАТО: Головне наше завдання – більше ППО для захисту України та сильніші дипломатичні позиції

Президент Володимир Зеленський заявив, що головним завданням під час саміту НАТО в Анкарі є отримання більшої кількості систем протиповітряної оборон…

Читати
У справі про вбивство Березовської співробітнику ГУР та експравоохоронцю вручено підозри – Офіс генпрокурора

У справі про вбивство Березовської співробітнику ГУР та експравоохоронцю вручено підозри – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом затриманим особам повідомлено про підозру в умисному вбивстві Анастасії Березовської,…

Читати
Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України, заявив речни…

Читати