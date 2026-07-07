Власюк і спецпредставник ЄС обговорили санкційну політику щодо РФ

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк обговорив зі спеціальним представником Європейського Союзу з питань санкцій Девідом О'Салліваном результати санкційного тиску на Росію.

Як повідомляє пресслужба президента, у першому кварталі 2026 року ВВП РФ знизився на 0,5%, що стало першим офіційно підтвердженим квартальним скороченням економіки агресора після періоду зростання, зумовленого переважно військовими видатками. Відбулося також падіння загального обсягу експорту товарів з РФ.

Між тим, детальна увага приділялася пріоритетним напрямам для наступних санкційних кроків та 21-му пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Власюк наголосив, що важливо обмежувати можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв і тиснути на компанії, що підтримують російський ВПК. Зокрема, йшлося про пошук рішень, які допоможуть протидіяти обходу санкцій.

Також Власюк і О'Салліван говорили про санкційні кроки щодо осіб, які причетні до організації на тимчасово окупованих територіях України незаконних виборів до Держдуми РФ, що відбудуться у вересні.

"Кожен, хто допомагає у проведенні цих так званих виборів, обов'язково підпаде під дію санкцій", – наголосив Власюк.

Він також передав О'Саллівану орден "За заслуги" ІІІ ступеня за дорученням глави держави.

Джерело: https://president.gov.ua/news/vladislav-vlasyuk-obgovoriv-zi-specpredstavnikom-yevrosoyuzu-105329