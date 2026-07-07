Зеленський про саміт НАТО: Головне наше завдання – більше ППО для захисту України та сильніші дипломатичні позиції

Президент Володимир Зеленський заявив, що головним завданням під час саміту НАТО в Анкарі є отримання більшої кількості систем протиповітряної оборони для захисту України та сильніші дипломатичні позиції.

"Саміт НАТО в Анкарі, і, як кажуть партнери, Україна тут по праву. Головне наше завдання – більше ППО і більш сильні дипломатичні позиції", – написав він у Телеграм.

За словами президента, відбулись усі заплановані на вівторок зустрічі і ще деякі важливі поза планом.

"Україна завжди працює на дієве і рівноправне партнерство й на захист життя. Дякуємо кожному, хто допомагає!", – зазначив Зеленський.