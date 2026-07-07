Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський про саміт НАТО: Головне наше завдання – більше ППО для захисту України та сильніші дипломатичні позиції

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський про саміт НАТО: Головне наше завдання – більше ППО для захисту України та сильніші дипломатичні позиції
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що головним завданням під час саміту НАТО в Анкарі є отримання більшої кількості систем протиповітряної оборони для захисту України та сильніші дипломатичні позиції.

"Саміт НАТО в Анкарі, і, як кажуть партнери, Україна тут по праву. Головне наше завдання – більше ППО і більш сильні дипломатичні позиції", – написав він у Телеграм.

За словами президента, відбулись усі заплановані на вівторок зустрічі і ще деякі важливі поза планом.

"Україна завжди працює на дієве і рівноправне партнерство й на захист життя. Дякуємо кожному, хто допомагає!", – зазначив Зеленський.

 

#ппо #саміт #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У справі про вбивство Березовської співробітнику ГУР та експравоохоронцю вручено підозри – Офіс генпрокурора

У справі про вбивство Березовської співробітнику ГУР та експравоохоронцю вручено підозри – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом затриманим особам повідомлено про підозру в умисному вбивстві Анастасії Березовської,…

Читати
Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України, заявив речни…

Читати