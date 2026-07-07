У Вишневому триває ліквідація наслідків російського ракетного удару – ДСНС

У Вишневому триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці російського ракетного удару працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє ДСНС.

Як повідомляється, удар забрав життя 7 людей, ще 26 осіб постраждали.

У ДСНС зазначили, що руйнувань зазнав приватний житловий сектор, пошкоджені також об'єкти бізнесу, адміністративні та виробничі будівлі.

Наразі фахівці ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж, розбирати пошкоджені конструкції та обстежувати територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Також залучені кінологічні розрахунки.

Для гасіння вогню працює авіація – гелікоптер ДСНС здійснив понад 30 скидів води.

Загалом до ліквідації наслідків задіяно близько 200 рятувальників та 55 одиниць спецтехніки. Паралельно на місці події працюють психологи, які надають усю необхідну підтримку постраждалим.