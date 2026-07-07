МЗС України стурбоване рішенням МОК та закликало не допустити символіки РФ на міжнародних змаганнях

Міністерство закордонних справ України стурбоване рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо скасування рекомендації про обмеження участі російських спортсменів та закликає держави, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки РФ на своїй території.

"Рішення МОК, яким скасовано рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів, є тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти. Закликаємо уряди держав, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки РФ на своїй території", – йдеться в заяві МЗС у Телеграм ввечері вівторка.

У МЗС зазначили, що під цим прапором (триколор російський – ІФ-У) триває неспровокована війна проти України, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята, зазначили у відомстві.

"Олімпійський рух ґрунтується на цінностях миру, поваги до людської гідності та відповідальності. Тому ми сподіваємося, що питання використання державної символіки Росії під час Олімпійських ігор буде розглядатися окремо", – сказано в повідомленні.

У МЗС також закликали міжнародні спортивні федерації зберігати чинні обмеження щодо представників РФ як держави-агресора.

Між тим, Україна й надалі працюватиме разом із міжнародними партнерами, щоб захищати ці принципи та не допустити використання світового спорту для легітимізації агресії, додали у міністерстві.

Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасувала відсторонення Олімпійського комітету Росії (ОКР), яке діяло з 12 жовтня 2023 року, та обмеження щодо участі російських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях, повідомив МОК у вівторок.