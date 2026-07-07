Сибіга та глава МЗС Данії обговорили термінове посилення ППО України

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга і Данії Ларс Локке Расмуссен в ході зустрічі обговорили термінове посилення української протиповітряної оборони на тлі балістичних атак Росії.

"З @larsloekke. Говорили про балістичні атаки Росії та кроки щодо термінового посилення протиповітряної оборони України", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що також обговорили мирні зусилля, шляхи посилення тиску на Росію та вступ України до ЄС.

Крім того, сторони обмінялися думками щодо низки європейських та світових подій.

"Я подякував міністру Расмссену за підтвердження того, що підтримка України Данією залишається непохитною після зміни уряду", – додав глава українського МЗС.