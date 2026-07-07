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Ердоган з дружиною приймає лідерів країн НАТО на офіційному прийомі з вечерею в межах саміту в Анкарі

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Ердоган з дружиною приймає лідерів країн НАТО на офіційному прийомі з вечерею в межах саміту в Анкарі
Фото: https://x.com/anadoluagency

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та перша леді Еміне Ердоган беруть участь у прийомі та офіційній вечері в президентському комплексі для глав держав і урядів та їхніх дружин у межах НАТО в Анкарі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", президент України Володимир Зеленський також запрошений на вечерю.

Ердоган вітає лідерів НАТО біля входу під супровід оркестру "Мехтер".

Зокрема, Ердоган вже привітав у комплексі генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа. Президент Франції Еммануель Макрон також прибув у вівторок до Анкари для участі у 36-му саміті глав держав і урядів країн НАТО.

Очікується, що 8 липня Ердоган зустріне лідерів країн НАТО після їхнього прибуття на місце проведення заходу, після чого відбудеться family photo. Після вступної промови генерального секретаря НАТО Марка Рютте на зустрічі виступлять президент Ердоган та інші лідери.

По завершенні зустрічі президент Ердоган та деякі інші лідери проведуть окремі пресконференції.

 

 

#прийом #нато #ердоган
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