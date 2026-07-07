Україна підписала з Данією угоду про оборонну співпрацю у форматі Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про поглиблену співпраці в галузі безпеки та оборони.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", зустріч лідерів відбулася в межах саміту НАТО в турецькій Анкарі.

Угода передбачає посилення співпраці в оборонній промисловості та технологіях, зокрема у формі розширення співпраці між данськими та українськими підприємствами щодо спільного виробництва та розробки, причому особлива увага приділяється зміцненню співпраці з метою створення українських оборонних підприємств у Данії в рамках ініціативи "Build with Ukraine".

Крім того, як зазначили в Міноборони Данії, угода передбачає співпрацю з обміну оперативним досвідом, щоб Данія могла переймати досвід України та зміцнювати бойову спроможність Збройних сил.

У відомстві додали, що особлива увага приділяється співпраці в галузі безпілотників, протиповітряної та протиракетної оборони, штучного інтелекту та радіоелектронної війни.