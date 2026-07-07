Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії постачання ракет для Patriot та спільне оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із ППрем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, повідомляє пресслужба глави держави.

"Лідери говорили про розвиток спільного оборонного українсько-норвезького виробництва, фінансування українських військових технологій та роботу над Drone Deal між Україною та Норвегією. Домовилися, що команди активно працюватимуть над розвитком усіх домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Президент також поінформував про російські масовані ракетно-дронові удари. Зеленський наголосив, що Україна потребує якомога швидшого постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot для порятунку життів та підготовки до зими. Сторони обговорили рішення, які можуть допомогти в посиленні української ППО.

Окремо йшлося про енергетичну підтримку України та підготовку до зими. Президент подякував Норвегії за підтримку в цьому напрямі – під час минулої зими Норвегія надала найбільше грантової допомоги на закупівлю газу. Лідери обговорили наступний етап енергетичної співпраці й домовилися бути на зв'язку.