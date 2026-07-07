У справі про вбивство Березовської співробітнику ГУР та експравоохоронцю вручено підозри – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом затриманим особам повідомлено про підозру в умисному вбивстві Анастасії Березовської, підозрюваної у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва.

"Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб – п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом", – повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Раніше українські правоохоронні органи встановили, що 1 липня 2026 року жінка прибула в Україну, після замаху на родину Єрмолаєва в Монако 29 червня. Наступного дня правоохоронці Князівства оголосили її у міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину.

У межах розслідування українські правоохоронці встановили коло її спілкування та маршрути пересування після повернення в Україну. Зокрема, було відпрацьовано двох чоловіків: колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного співробітника ГУР МОУ.

За даними слідства, обидва раніше неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Анастасії Березовської. Саме тому їх перевіряли на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако.

Під час невідкладних слідчих дій один із фігурантів повідомив про її вбивство та вказав на участь у ньому іншого підозрюваного. За його показами проведено слідчий експеримент, у результаті якого правоохоронці встановили місце перебування тіла загиблої.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Вся наявна в українських правоохоронців інформація передана слідчим органам Князівства Монако. Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства.

Правоохоронці також встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на вбивство родини в Монако.

Єрмолаєв – засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь Кіпру. Він проживає в князівстві Монако щонайменше з 2021 року, перебуває під санкціями в Україні з грудня 2023 року за підприємницьку діяльність в окупованому Криму.

Внаслідок вибуху, в організації якого підозрювалась Березовська. Постраждав сам Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син.