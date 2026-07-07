Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Наразі в Україні немає дефіциту пального для забезпечення громадян, Сил оборони та інфраструктури – Свириденко

1 хв читати
Додати як джерело
Наразі в Україні немає дефіциту пального для забезпечення громадян, Сил оборони та інфраструктури – Свириденко
Фото: pexels

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами щодо стабільного забезпечення країни пальним. У пріоритеті – потреби прифронтових громад.

"Російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона додала, що в ході наради окремо визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак.

 

#паливо #забезпечення #нарада
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України, заявив речни…

Читати
Сталий мир в Україні потребує безпекових гарантій, військової присутності партнерів, членства в ЄС та посилення Сил оборони – Сибіга

Сталий мир в Україні потребує безпекових гарантій, військової присутності партнерів, членства в ЄС та посилення Сил оборони – Сибіга

Пропозиція української сторони щодо завершення війни є цілком реалістичною, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході панельної д…

Читати