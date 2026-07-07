Наразі в Україні немає дефіциту пального для забезпечення громадян, Сил оборони та інфраструктури – Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами щодо стабільного забезпечення країни пальним. У пріоритеті – потреби прифронтових громад.

"Російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей функціонування паливної інфраструктури. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона додала, що в ході наради окремо визначили додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак.