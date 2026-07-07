Електронна система для евакуації та поселення ВПО почала діяти в Харківській області – Синєгубов

У Харкові запустили електронну систему для евакуації та поселення вимушено переміщених осіб (ВПО), після її роботи в тестовому режимі кількість тих, хто погоджується на евакуацію зросла майже на три чверті, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"Платформа "Поруч" передбачає цифровізацію роботи транзитних евакуаційних пунктів, які діють у Харкові та Лозовій. Вона об'єднує всіх стейкхолдерів, залучених до процесу евакуації цивільного населення, а також формує аналітичну інформацію щодо наявних ресурсів, потреб і запитів ВПО", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, система дозволяє подивитися фото доступних місць тимчасового проживання, ознайомитися з умовами розміщення та забронювати ліжко-місце ще до фактичної евакуації.

"Після двотижневого тестування порталу кількість людей, які погоджуються на евакуацію, зросла на 73%", – стверджує Синєгубов.

Він зазначив що це є перша така платформа в Україні, вона є результатом співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, БО "Координаційний гуманітарний центр" та Управління ООН з координації гуманітарних справ, фінансову підтримку її створенню надав Український гуманітарний фонд.