Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому, не належить до сфери управління та не підпорядковується ЗСУ – речник Генштабу

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Водночас залишається чинним розпорядження Головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів", – наголосив він.

Збройні Сили України висловлюють щирі співчуття мирним мешканцям, які постраждали внаслідок трагедії, спричиненої ударом російського агресора, додав речник Генштабу.

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало місто Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.

Президент України доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації.