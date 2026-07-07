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У Києві шосту добу триває очищення озера, забрудненого нафтопродуктами внаслідок російського обстрілу – ДСНС

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У Києві шосту добу триває очищення озера, забрудненого нафтопродуктами внаслідок російського обстрілу – ДСНС
Фото: https://www.facebook.com/oleksii.sobolev

В Києві вже шосту добу рятувальники безперервно працюють на озері Кирилівському, ліквідовуючи масштабне забруднення водойми нафтопродуктами, що сталося внаслідок російського обстрілу в ніч на 2 липня.

"Наразі площа забруднення поверхні води становить 20 600 кв. м, товщина плівки забруднювальної речовини – до 2 см. Щоб не допустити подальшого поширення нафтопродуктів, рятувальники розгорнули 550 м бонових загороджень постійної плавучості та 70 м сорбувальних бонів. Загалом підрозділи ДСНС вже використали 720 м сорбувальних бонів", – йдеться у повідомленні ДСНС в телеграм-каналі.

Також перекрито колектор між озерами Кирилівське та Йорданське, аби забруднення не поширювалося далі.

Загалом станом на 7 липня вдалося зібрати 133 куб. м нафтопродуктів, із них 18 куб. м – лише за сьогодні.

На місці працюють 55 рятувальників, 18 одиниць техніки, 2 човни та 3 причепи. Допомагають також науково-педагогічні працівники Національного університету цивільного захисту України та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

 

#київ #очищення #озеро
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