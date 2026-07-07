Лікарня "Охматдит" розпочала власну генерацію електроенергії

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" (Київ) розпочала власну генерацію електроенергії: на сучасному лікувально-діагностичному корпусі змонтовано дві гібридні фотоелектричні станції.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ), загальна потужність встановлених фотоелектричних модулів становить 75,565 кВт, інверторів – 100 кВт. Систему також оснащено акумуляторними батареями ємністю 92,16 кВт*год.

Роботи виконано у межах спільного проєкту МОЗ та Міністерства енергетики "Промінь надії".

"Обладнання дасть лікарні можливість виробляти електроенергію завдяки сонячним панелям і накопичувати її в акумуляторних батареях. Це створить додатковий резерв живлення для потреб лікарні на випадок перебоїв з електропостачанням або ситуацій, коли обсягу власної генерації недостатньо", – зазначають в МОЗ.

Загалом в Україні в межах проєкту "Промінь надії" до кінця 2026 року заплановано встановлення сонячних станцій для 60 закладів охорони здоров'я, ще для 200 закладів у – межах проєкту HEAL Ukraine.