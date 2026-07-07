Прем'єр Канади оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 925 млн канадських доларів

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту НАТО в Анкарі підтвердив непохитну підтримку українців та анонсував новий пакет військової допомоги.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", зустріч лідерів відбулася на полях оборонного форуму, що проходить в межах саміту НАТО.

Прем'єр-міністр Карні підтвердив непохитну підтримку Канади Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет.

Так, він повідомив про новий пакет допомоги на близько 900 млн канадських доларів.

Як пізніше зазначили на сайті уряду Канади, у рамках цьогорічного зобов'язання Канади щодо військової підтримки на суму 2,8 млрд доларів прем'єр-міністр Карні оголосив про надання військової допомоги Україні, зокрема 475 млн доларів на закупівлю боєприпасів, майже 400 млн доларів на будівництво 35 броньованих машин канадського виробництва та 50 млн доларів на постачання критично важливих технологій та інженерного обладнання.

Він наголосив на прийнятому на початку цього року рішенні продовжити до 2029 року операцію "UNIFIER" – канадську місію з підготовки та розбудови потенціалу в Україні.

Лідери обговорили питання зміцнення партнерства в оборонній промисловості, зокрема щодо спільної розробки безпілотних літальних апаратів.

Прем'єр-міністр Карні також підкреслив підтримку Канадою поточних заходів щодо притягнення до відповідальності, зокрема санкцій.

"Прем'єр-міністр Карні та президент Зеленський домовилися підтримувати тісний і регулярний контакт", – йдеться у повідомленні.