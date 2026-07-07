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Канада надасть Україні пакет підтримки на $900 млн, зокрема для посилення ППО – ОП

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Канада надасть Україні пакет підтримки на $900 млн, зокрема для посилення ППО – ОП

Канада надала Україні новий пакет підтримки на $900 млн, який, зокрема, передбачає допомогу у сфері протиповітряної оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Анкарі.

"Дякую за підтримку програми PURL. Зараз у нас, можливо, найбільший дефіцит – це ППО, і ми отримали великий пакет від Канади. Ми дуже вдячні за це", – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

За словами глави держави, пакет підтримки є особливо важливим у період, коли Україна потребує посилення захисту від російських ракетних атак.

У свою чергу Карні зазначив, що канадська допомога розрахована на середньострокову перспективу та охоплюватиме постачання військової техніки, боєприпасів та іншої підтримки, додатково до допомоги у сфері протиповітряної оборони.

"Це допомога на середньострокову перспективу. Під середньостроковою перспективою я маю на увазі найближчі кілька місяців", – сказав прем'єр-міністр Канади.

Він наголосив, що Канада продовжить посилювати протиповітряну оборону України та робитиме внески у програму PURL, а також засудив російські удари по Україні, внаслідок яких гинуть мирні жителі.

Під час зустрічі Зеленський і Карні також обговорили створення Банку у сфері оборони, безпеки та стійкості. Президент подякував за запрошення Україні стати державою засновникам цієї міжнародної фінансової установи.

Окрему увагу сторони приділили підготовці угоди у форматі Drone Deal між Україною та Канадою, а також енергетичному співробітництву. За даними української сторони, наразі країни працюють над трьома спільними енергетичними проєктами, деталі яких поки не розголошуються.

Зеленський і Карні також обмінялися деталями переговорів із міжнародними партнерами та обговорили подальші кроки для досягнення миру.

 

#саміт_нато #канада #військова_допомога
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