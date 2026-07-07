Виробник дронів "Вирій" міг задіяти мережу фіктивних ФОП та суб'єктів господарювання для штучного завищення ціни продукції – ДБР

Державне бюро розслідувань в ході розслідування можливого завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" (Vyriy Industries) перевіряє інформацію про те, що компанія задіяла мережу підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат.

У повідомленні ДБР не указується назва виробника, йдеться про "Вирій" (Vyriy Industries).

"Перевіряється інформація щодо використання розгалуженої мережі фізичних осіб-підприємців та суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності для документального оформлення фінансово-господарських операцій, штучного формування витрат підприємства та можливого виведення коштів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах розслідування вже встановлено понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі – серед них майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо.

Частина з них уже допитана як свідки. За їхніми словами, вони фактично не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації надали стороннім особам за грошову винагороду.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за адресами проживання ряду ФОПів також були проведені слідчі дії.

"Під час проведених обшуків, за адресами проживання окремих керівників ФОПів, які виконували багатомільйонні контракти, встановлено, що їх спосіб та стиль життя не свідчать про наявність будь-яких статків та доходів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також в ході проведення обшуків за місцями здійснення господарської діяльності, виявлено значні обсяги готівки, не облікованої у первинній фінансовій звітності, що може свідчити про використання схем ухилення від сплати податків та виведення безготівкових коштів на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання для їх подальшої легалізації.

За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України встановлено фінансові операції на загальну суму понад 197 млн грн, які перевіряються на предмет можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, у 2025 році одне із Товариств уклало з ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" державні контракти на постачання БПЛА різних типів та модифікацій на загальну суму 6,95 млрд грн.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі та процесуальні дії, призначаються необхідні експертизи, аналізується фінансово-господарська документація. За їх результатами буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

Як повідомлялося, ДБР проводило обшуки в компанії Vyriy Industries, а також у її власника, співвласника інтернет-видання "Бабель" Олексія Бабенка. За даними правоохоронців, слідчі дії проводяться у зв'язку із можливим завищенням вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами.

"Слідчі перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР у вівторок.

За даними Бюро, збільшення ціни могло відбуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат.

Головна редакторка видання Катерина Коберник заявила, що Бабенка називали замовником розслідування "Бабеля" про смерті військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".

"Зважаючи на той величезний тиск, який редакція відчуває після публікації розслідування про Скелю, ця новина нас, м'яко кажучи, наштовхує на дуже погані висновки. Можу лише сказати, що обвинувачення в бік Бабенка нічого в нашій роботі загалом, і з цією темою зокрема, не змінять", – наголосила головна редакторка "Бабеля".

Національна асоціація оборонної промисловості України (НАУДІ) також висловила глибоку стурбованість проведенням обшуків в компанії-виробнику безпілотників "Вирій". В Асоціації закликали забезпечити проведення всіх процесуальних дій таким чином, щоб не допустити необґрунтованого блокування роботи підприємства, зриву виробничих процесів чи виконання контрактів із забезпечення потреб українських захисників.

"Особливе занепокоєння викликає те, що слідчим діям передувала масштабна негативна інформаційна кампанія щодо підприємства. Водночас будь-які правові оцінки та процесуальні рішення мають ґрунтуватися виключно на результатах об'єктивного й неупередженого розслідування, а не на інформаційному тиску чи публічних оцінках", – наголосили в НАУДІ.

Vyriy Industries (або "Вирій", виробник дронів "Вирій") – це українська оборонно-технологічна компанія та один із найбільших виробників FPV-дронів і комплектуючих для них. Власником та керівником Vyriy Industries є Олексій Бабенко.

Як повідомлялося, "Бабель" опублікував розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Зокрема, як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.