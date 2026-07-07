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Голова ЄК висловилася за співпрацю з Україною з метою нарощування військового потенціалу ЄС

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Голова ЄК висловилася за співпрацю з Україною з метою нарощування військового потенціалу ЄС

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн вважає за необхідне нарощувати оборонні можливості ЄС шляхом тісної співпраці з Україною та використання її інноваційного потенціалу в цій сфері.

"Нам необхідно швидко, розумно й ефективно нарощувати наші оборонні можливості. (...) Саме тому Європейський Союз вперше відкрив свій інноваційний офіс у Києві для прямого контакту з українською промисловою базою", – сказала голова ЄК, під час виступу у вівторок в Анкарі на форумі оборонної промисловості в межах саміту НАТО.

Вона зазначила, що Єврокомісія заохочує європейські компанії до створення спільних підприємств з українськими компаніями.

ЄС, за її словами, працює "над довгостроковим партнерством, щоб разом з Україною наростити виробництво передових технологій в оборонно-промисловій базі".

"Ми можемо багато чого навчитися в України, і нам потрібно багато чого навчитися. Бо вони не лише мають високий інноваційний потенціал, а й володіють бойовим досвідом", – наголосила фон дер Ляєн.

#оборона #урсула_ляєн #саміт_нато #єс
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