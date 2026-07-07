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Україна та Нідерланди підписали Drone Deal

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Україна та Нідерланди підписали Drone Deal
Фото: https://www.facebook.com

Угоду щодо дронів підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія підписання докумената відбулася на полях оборонного форуму, що проходить в межах саміту НАТО.

"Ми дуже раді, що наші команди підготували Drone Deal", – наголосив Зеленський.

Угода створює основу для широкої, структурної співпраці між Україною та Нідерландами у сфері спільного виробництва дронів та ширшої оборонної кооперації.

Перед церемонією підписання Єттен запевнив у підтримці України і закликав продовжувати та посилювати тиск на Росію.

Як повідомлялось, Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Естонії Крістен Міхал цього дня теж підписали в Анкарі Drone Deal між країнами.

#drone_deal #нідерланди #зеленський
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