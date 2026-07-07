Асоціація оборонної промисловості закликає ДБР не допустити блокування роботи виробника дронів "Вирій"

Національна асоціація оборонної промисловості України (НАУДІ) висловила глибоку стурбованість проведенням обшуків в компанії-виробнику безпілотників "Вирій".

"Компанія Vyriy є одним із піонерів українського ринку FPV-дронів та одним із найбільших вітчизняних виробників компонентів для їхнього виробництва. Протягом останніх років підприємство послідовно нарощує виробничі потужності, розширює номенклатуру продукції та робить вагомий внесок у забезпечення Сил безпеки і оборони України сучасними безпілотними системами. Особливе занепокоєння викликає те, що слідчим діям передувала масштабна негативна інформаційна кампанія щодо підприємства. Водночас будь-які правові оцінки та процесуальні рішення мають ґрунтуватися виключно на результатах об'єктивного й неупередженого розслідування, а не на інформаційному тиску чи публічних оцінках", – йдеться у заяві, оприлюдненій в Facebook.

НАУДІ зазначає, що поважає роботу правоохоронних органів та необхідність проведення розслідувань у випадках, передбачених законом.

"Водночас закликаємо Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора забезпечити проведення всіх процесуальних дій таким чином, щоб не допустити необґрунтованого блокування роботи підприємства, зриву виробничих процесів чи виконання контрактів із забезпечення потреб українських захисників. Сьогодні кожне підприємство оборонно-промислового комплексу, яке виробляє продукцію для фронту, є важливою складовою обороноздатності держави. Саме тому надзвичайно важливо забезпечити безперервну роботу виробництв, від яких залежить своєчасне постачання озброєння і військової техніки", – наголошується в повідомленні.

В Асоціації очікують, що після завершення необхідних слідчих дій підприємство зможе продовжити свою діяльність у штатному режимі.

Як повідомлялося, ДБР проводило обшуки в компанії Vyriy Industries, а також у її власника, співвласника інтернет-видання "Бабель" Олексія Бабенка. За даними правоохоронців, слідчі дії проводяться у зв'язку із можливим завищенням вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами.

"Слідчі перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР у вівторок.

За даними Бюро, збільшення ціни могло відбуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат.