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Керівника канцелярії Навроцького внесли до бази "Миротворець", він заявляє, що є ворогом не України, а "бандеризму"

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Керівника Канцелярії президента Польщі Збігнева Богуцького (Zbigniew Bogucki) було внесено до бази "Миротворець".

"Миротворець" – це відомий в Україні сайт громадської організації (ГО), на який вноситься інформація про осіб, які становлять загрозу національний безпеці, на думку цієї ГО.

Серед причин внесення Богуцького до бази "Миротворця" вказано: замах на суверенітет та територіальну цілісність України; участь у актах гуманітарної агресії проти України; маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою розпалювання ненависті поляків до українців, міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі.

Зокрема, як приклад наводиться слова Богуцького про захід України як "Східну Малопольщу", а також його коментарі щодо закону про Український національний пантеон, та те що "вшанування УПА та Степана Бандери не відповідає європейським цінностям".

У свою чергу сам Богуцький заявив, що підтримує український народ, який страждає від війни з Росією.

"Водночас я продовжуватиму називати поіменно українських шовіністів з УПА та ОУН злочинцями, які вчинили жорстокий геноцид проти мирного населення: дітей, жінок та людей похилого віку на Волині та у Східній Малопольщі", – написав він в мережі X.

Керівник Канцелярії президента Польщі наголосив, що не є ворогом України, однак є ворогом "бандеризму".

 

 

#польща #збігнев_богуцький #миротворець
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