Зеленський обговорив із Рютте постачання ракет для ППО та посилення оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марк Рютте в Анкарі, під час якої сторони обговорили захист України від російських атак, постачання ракет для систем протиповітряної оборони та посилення оборонної співпраці.

"Поінформував Марка про наслідки російських атак на українські міста й громади. Обговорили захист наших людей від російської балістики та необхідність термінових поставок ракет до систем ППО", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, окремо під час зустрічі йшлося про додаткові внески країн Альянсу у програму PURL, а також зусилля зі створення антибалістичної коаліції.

Сторони також обговорили спільне виробництво озброєння та посилення оборонної співпраці між Україною і країнами НАТО.

"Зараз дуже важливо, щоб усі канали підтримки нашого захисту неба – як двосторонні, так і багатосторонні – працювали максимально активно", – зазначив президент.

Зеленський додав, що Рютте відзначив успіхи українських військових на фронті, які завдають Росії втрат, а також результати українських далекобійних ударів.

"Домовились оперативно співпрацювати, щоб реалізувати все, про що говорили під час зустрічі", – повідомив президент.